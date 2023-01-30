16+
Логотип Сиапресс
USD  69,3372   EUR  75,4062  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В выходные в Югре погибли водитель снегохода и пешеход

Две аварии с летальным исходом произошли в Югре в эти выходные

В выходные в Югре погибли водитель снегохода и пешеход
Фото: ГАИ Югры

В минувшие выходные в ДТП в Югре скончались два человека. Так, в субботу, в Нягани пострадал 48-летний водитель снегохода, который наехал на шлагбаум.

«Около 23:00 в городе Нягани в районе карьера, 48-летний водитель, управляя снегоходом, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил наезд на препятствие в виде шлагбаума. В результате ДТП водитель погиб», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Еще одна смертельная авария произошла в воскресенье в Югорске. Водитель «УАЗ» сбил 54-летнего пешехода. «В 19:22 в городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля «УАЗ», не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте», – добавили в ведомстве.

Всего за 28 и 29 января в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых два человек погибли и еще двое – получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:12, просмотров: 171, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 1120
  2. ​«Дух огня» в ХМАО откроет актриса Юлия Пересильд 872
  3. ​В Нягани рядом со школой обнаружили труп лисы с бешенством 827
  4. В десяти школах Ханты-Мансийска появятся экологические отряды 803
  5. ​Югорчанин выращивает за сезон 30 тысяч тюльпанов 745
  6. В России в ближайшие месяцы наличными придется платить намного чаще, чем сейчас 740
  7. Югорчане могут принять участие в конкурсе на лучший зимний двор России 725
  8. ​Пожилые югорчане реже молодых готовы к отказу от налички 636
  9. Мам, купи собаку // Обзор СИА-ПРЕСС 549
  10. ​Крюк на кладбище 391
  1. Рекорд сорок третьего 2195
  2. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1772
  3. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1733
  4. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 1573
  5. ​Всем пример 1568
  6. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу 1519
  7. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 1503
  8. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1455
  9. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 1454
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 января? // АФИША 1436
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8019
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5426
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4605
  4. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4304
  5. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3974
  6. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3945
  7. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 3759
  8. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3454
  9. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3434
  10. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3352

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика