Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер

Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами восьми ребер. Он упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ, сообщают СМИ со ссылкой на друга телеведущего - художника Константина Мирошника.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», – сказал Мирошник.

По его словам, Дроздов поскользнулся на льду, когда выходил из машины. Две ночи он провел дома, одну из них не мог уснуть, после чего пришлось вызывать скорую помощь.

85-летнего телеведущего уже перевели из реанимации в отдельную палату. Врачи планируют оставить его в больнице еще на неделю, после чего он продолжит лечение дома. На полное восстановление может потребоваться два месяца.