16+
Логотип Сиапресс
USD  69,3372   EUR  75,4062  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер

​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Фото: pixabay

Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами восьми ребер. Он упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ, сообщают СМИ со ссылкой на друга телеведущего - художника Константина Мирошника.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», – сказал Мирошник.

По его словам, Дроздов поскользнулся на льду, когда выходил из машины. Две ночи он провел дома, одну из них не мог уснуть, после чего пришлось вызывать скорую помощь.

85-летнего телеведущего уже перевели из реанимации в отдельную палату. Врачи планируют оставить его в больнице еще на неделю, после чего он продолжит лечение дома. На полное восстановление может потребоваться два месяца.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:55, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что делать, если нет денег на оплату кредита // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 753
  2. ​В Югре устанавливают причины задымления локомотива 385
  3. Денежные переводы из России в соседние страны достигли рекордных объемов 370
  4. В Нягани прошли окружные соревнования по боксу среди юношей и мужчин 334
  5. ​В Нягани рядом со школой обнаружили труп лисы с бешенством 316
  6. В десяти школах Ханты-Мансийска появятся экологические отряды 305
  7. ​«Дух огня» в ХМАО откроет актриса Юлия Пересильд 250
  8. Югорчане могут принять участие в конкурсе на лучший зимний двор России 242
  9. ​Югорчанин выращивает за сезон 30 тысяч тюльпанов 193
  10. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 105
  1. Рекорд сорок третьего 2126
  2. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 2022
  3. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1679
  4. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 1527
  5. ​Всем пример 1521
  6. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1475
  7. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 1445
  8. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1397
  9. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 1388
  10. ​Сургутский ЖК «Жемчужина Оби» — финалист самого масштабного градостроительного конкурса России 1376
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7973
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5381
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4566
  4. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4264
  5. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3915
  6. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3902
  7. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 3717
  8. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3407
  9. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3390
  10. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3296

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика