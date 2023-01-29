30 тысяч тюльпанов выращивает за сезон предприниматель из Березово

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Березово встретилась с местным индивидуальным предпринимателем Андреем Яловцом, который занимается круглогодичным выращиванием тюльпанов в специально оборудованных теплицах.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первую теплицу житель Березово построил в 2012 году, получив целевую субсидию от администрации района. Через четыре года запустил еще одну. В 2019 году предприниматель переоборудовал ее под круглогодичное использование, использовав финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат на приобретение отопительного оборудования.

«Всего за сезон Андрей Яловец выращивает в среднем 30 тысяч тюльпанов. Вся продукция реализуется в пгт. Березово. В настоящее время в одной из теплиц предприниматель проводит эксперимент по выращиванию клубники», - рассказали в пресс-службе.