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​Югорчанин выращивает за сезон 30 тысяч тюльпанов

30 тысяч тюльпанов выращивает за сезон предприниматель из Березово

​Югорчанин выращивает за сезон 30 тысяч тюльпанов
Фото: pixabay

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Березово встретилась с местным индивидуальным предпринимателем Андреем Яловцом, который занимается круглогодичным выращиванием тюльпанов в специально оборудованных теплицах.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первую теплицу житель Березово построил в 2012 году, получив целевую субсидию от администрации района. Через четыре года запустил еще одну. В 2019 году предприниматель переоборудовал ее под круглогодичное использование, использовав финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат на приобретение отопительного оборудования.

«Всего за сезон Андрей Яловец выращивает в среднем 30 тысяч тюльпанов. Вся продукция реализуется в пгт. Березово. В настоящее время в одной из теплиц предприниматель проводит эксперимент по выращиванию клубники», - рассказали в пресс-службе.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 45, комментариев: 0
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