108 спортсменов поучаствовали в окружных соревнованиях по боксу в Нягани

В Нягани прошли окружные соревнования по боксу. Мужчины 19 лет и старше приняли участие в чемпионате Югры по боксу, а юниоры 17-18 лет - в первенстве ХМАО, посвященном 78-ой годовщине Победы в ВОВ. В турнире приняли участие 108 сильнейших спортсменов Югры.

Результаты чемпионата: 2 место - Исаев Миразиз. 2 место - Ануфриев Павел. 3 место - Гаджалиев Влад. Тренеры: Бабич Вячеслав, Вахитов Раис, Кузнецова Галина, Дурников Сергей.

Результаты первенства: 1 место - Александров Иван. 2 место - Чабанов Иван. 3 место - Вахитов Ренат. 3 место - Рясный Евгений. Тренеры: Бабич Вячеслав, Вахитов Раис, Кузнецова Галина.