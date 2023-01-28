В 17 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи коронавируса

223 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 17 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 106 – в Сургуте, 23 – в Ханты-Мансийске, 15 – в Когалыме, 14 – в Сургутском районе.

«На момент выявления у 214 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 – пневмония, у 2 человек – бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 223 случаях», – отметили в оперштабе.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 255 572. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 251 712 югорчанина. Скончалось 2 606 пациентов.