Мэр Лангепаса поделился планами на подготовку кадрового резерва в сфере физкультуры

Глава Лангепаса Сергей Горобченко рассказал о планах по подготовке инструкторов по физической культуре во время отчета деятельности администрации в прошлом году. Об этом сообщает издание «Звезда Лангепаса».

«Подобная практика в Лангепасе ранее уже была отработана в части подготовки и кадрового обеспечения педагогических работников детских садов. В перспективе планируется подготовка инструкторов по физической культуре», – подчеркнул Сергей Горобченко.

Отметим, что ранее в городе начали реализовывать проект по подготовке среднего медперсонала.