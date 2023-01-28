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В 2022 году в ХМАО вернули четверо детей из Ирака и Сирии

В Югру планируют вернуть десять детей, оказавшихся в Ираке и Сирии

В 2022 году в ХМАО вернули четверо детей из Ирака и Сирии
Фото: unsplash.com

Из Сирии и Ирака в ХМАО удалось вернуть десять детей, причем четверо из них привезли в прошлом году. Несовершеннолетние отправлены к родственникам, проживающим на территории округа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам детского омбудсмена региона Людмилы Низамовой, с детьми проводятся мероприятия по социальной адаптации и оказанию психологической помощи. Планируется вывезти из-за границы еще десятерых несовершеннолетних, пока ведется сбор всех необходимых документов.

«Из них уже подготовлены документы на шестерых детей, трое из которых находятся в Турции, по еще четверым идет сбор и оформление, в том числе по установлению в судебном порядке факта их рождения...» — пояснила Низамова.

Напомним, что из военных зон на Ближнем Востоке вывозят детей россиян, воевавших на стороне террористов. Эта работа была начата в 2017 году.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 98, комментариев: 0
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