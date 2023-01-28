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14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло

В УФСИН ХМАО рассказали, сколько раз заключенным пытались передавать запрещенку

14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло
Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В УФСИН Югры подсчитали, сколько раз за минувший год люди пытались передать запрещенные предметы в колонии. Так, всего выявлено 14 фактов и привлечено 11 жителей региона. Три материала до сих пор рассматриваются судом.

Отмечается, что чаще всего нарушители хотели пронести сотовые телефоны и комплектующие к ним, сим-карты и карты памяти. Обнаруживали их в почтовых отправлениях и при досмотре граждан, прибывших на длительные свидания к отбывающим наказание. Также средства связи были изъяты при попытке передачи осужденным участка колонии-поселения на местах их трудовой занятости.

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации в отношении лиц, пытавшихся передать запрещенные предметы, составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены процессуальные решения о наложении административного штрафа», – рассказали в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 43, комментариев: 0
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