Югра готовится вывести фестиваль «Дух огня» на новый уровень

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет 3-6 марта, выходит на качественно новый уровень. Этому способствует и его номер – мероприятие состоится в 21-й раз. В частности, помимо привычной конкурсной и культурной программы, планируется проведение деловых мероприятий, а также некоторые необычные «фишки».

Так, в рамках «Духа огня» пройдут сессии и бизнес-диалоги, посвященные развитию этнического кино, мультимедийная выставка о современной этнокультуре, образовательная лаборатория, а также подписание ряда документов, направленных на развитие кино и популяризацию наследия народов Севера.

Как рассказывает директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова, у «Духа огня» появится собственная киноакадемия, которая включит в себя лаборатории, мастерские и школы этнокино. «За эти 20 лет мы сформировали не только аудиторию кинозрителей, но и сообщество людей, представителей креативных индустрий, которые готовы сами создавать кино. Для них будут работать мастерские, наставники», – подчеркнула Шумакова.

Культурная программа также будет изменена и дополнена интересными событиями. Например, к 150-летию со дня рождения российского режиссера Петра Чардынина будут показаны отреставрированные немые картины с участием настоящего тапера, который вживую организует музыкальное сопровождение очень старых фильмов.