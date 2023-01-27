«Лыжня России — 2023» пройдет в югорских городах 11 февраля

В городах ХМАО 11 февраля пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2023». По традиции главный старт состоится в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Участниками могут стать все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. В день состязания каждый получит нагрудный номер, шапку и варежки», - говорится в сообщении.

Лыжные гонки пройдут в 21 муниципалитете ХМАО. Зарегистрироваться можно до 10 февраля на сайте «ЮграМегаСпорт».