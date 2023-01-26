Нягань готовится развивать особую экономическую зону на своей территории

Проект особой экономической зоны в Нягани становится все более осязаемым. Трехстороннее соглашение о реализации этой инициативы подписали замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

На первом этапе в особую экономическую зону, площадь которой составляет 272 гектара, придут пять якорных инвесторов, которые принесут местной экономике почти 25 млрд рублей и дадут около 800 рабочих мест. Управляющей компанией проекта стало АО «Промышленные парки Югры». Она будет привлекать резидентов из сферы лесопереработки, производства стройматериалов, растениеводства, химической промышленности, нефтесервиса, логистики и IT.

«Завершена разработка проектной документации первого этапа инженерной подготовки территории ОЭЗ, она сейчас проходит государственную экспертизу, – рассказала Наталья Комарова. – Объявлены конкурсные процедуры на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации на второй этап. В развитие правового обеспечения создания особой экономической зоны мы заключаем трехсторонне соглашение между правительством России, правительством автономного округа и администрацией города Нягани. Документ содержит в себе данные по обязательствам и показатели эффективности».

В начале января решение о создании первой в Югре особой экономической зоны подписал премьер-министр Михаил Мишустин.