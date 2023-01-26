В Югре создадут ресурсный центр для молодых парламентариев

Ресурсный центр молодежного парламентаризма будет создан в Югре. Он поможет активным жителям округа разобраться в особенностях законотворческого процесса, чтобы грамотно и квалифицированно разрабатывать и оформлять инициативы по улучшению жизни в регионе. Об этом во время отчетной встречи с Натальей Комаровой рассказал представитель губернатора в молодежном парламенте Юрий Слюсарь, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Результатом нашей работы стала поддержка идеи создания ресурсного центра молодежного парламентаризма УрФО на территории Югры. Также был запущен конкурс «Лучшая молодежная палата Югры», который позволит обменяться практиками и посмотреть на качество работы, законодательные идеи и взаимодействие с молодежью в муниципалитетах», – рассказал Юрий Слюсарь.

По его словам, главными направлениями работы в молодежном парламенте было повышение политической активности и культуры югорчан, развитие парламентаризма, добровольчества и патриотического воспитания. Для этого, в частности, был проведен форум молодых парламентариев, собравший 60 представителей из шести субъектов УрФО.

«Все, что связано с получением профессий и рабочего места, соответствующего образованию, крайне важно для каждого человека. Волонтерское и добровольческое движение действительно развито у нас в регионе, наработана устойчивая, крепкая база и главное ее наращивать и развивать дальше», – настроила Наталья Комарова представителя в молодежном парламенте.