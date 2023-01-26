Средний чек в аптеках вырос почти на 16% за год в России

Средний чек в российских аптеках по итогам третьего квартала 2022 года составил 622 рубля, следует из опроса провизоров, проведенного исследовательской компанией Ipsos. Это на 15,6% выше показателей аналогичного периода 2021 года, а по сравнению с 2020-м прирост составил 25,6%.

Менеджер по маркетингу Ipsos Шамиль Ахметзянов объяснил резкий рост среднего чека в аптеках увеличением стоимости лекарств. Другая причина — увеличение числа покупок впрок пациентами с хроническими заболеваниями, пишут «Ведомости».

Согласно результатам опроса клиентов аптек, заметное подорожание лекарств в третьем квартале прошлого года заметили 82,3% из них. 54% опрошенных стали чаще покупать отечественные препараты-аналоги из-за роста цен на зарубежные лекарства. При этом 45% респондентов вынуждены приобретать их из-за отсутствия иностранных препаратов. Среди врачей с проблемой отсутствия лекарств в аптеках при их назначении главным образом сталкивались психиатры, аллергологи, гинекологи, педиатры и ЛОРы. Реже всего такая ситуация возникала у кардиологов, гастроэнтерологов, терапевтов, урологов и неврологов.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в четвертом квартале 2022 года увеличение среднего чека продолжилось за счет роста спроса на лекарства на фоне мобилизации и подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эксперт затруднился назвать точные цифры, но предположил, что показатель мог превысить 700 рублей.