Главу Мегиона заподозрили в использовании городской техники для очистки своего двора от снега

Мэр Мегиона Олег Дейнека разъяснил ситуацию с уборкой снега на территории его дома. Ранее один из жителей города заподозрил, что у от снега придомовую территорию главы очищает подрядчик за деньги администрации.

«Мы живем в частном доме и уборка снега во дворе – это моя обязанность. Если снега выпадает мало, чищу его сам. Во время снегопадов пользуюсь услугами индивидуального предпринимателя В.М. Днистрян, с которым у нас заключен договор на вывоз снега на платной основе. Добавлю, что коммунальные службы города продолжают расчистку города от снега. Работники ООО «Спецтранссервис» убирают дороги, тротуары и пешеходные переходы. Эта же компания вывозит снег со дворов, где земля муниципальная», – написал Дейнека у себя в соцсетях.