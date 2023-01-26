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Югорчанин загнал односельчан в погреб и не выпускал из-за карточного долга

Югорчанина заподозрили в лишении свободы односельчан

Югорчанин загнал односельчан в погреб и не выпускал из-за карточного долга
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя поселка Ярки. Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст. 127 УК РФ (лишение свободы), сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Преступление произошло днем 1 января. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с двумя односельчанами, один из которых отказался возвращать карточный долг. Угрожая ножом, злоумышленник загнал их в погреб своего дома, где удерживал несколько часов.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому», - добавили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 93, комментариев: 0
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