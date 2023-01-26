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Каждый второй югорчанин поддерживает закон, упрощающий трудоустройство подростков

Упрощение детского трудоустройства больше всего поддерживают жители Югры старше 45 лет

Каждый второй югорчанин поддерживает закон, упрощающий трудоустройство подростков
Фото: unsplash.com

Большинство родителей подростков из Югры поддержали упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних. При этом, сторонниками инициативы чаще всего выступают жители округа старше 45 лет – 58% опрошенных, сообщили в сервисе SuperJob.

«Активнее поддерживают проект родители подростков: 62% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). О наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 21% родителей: 10% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 11% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами)», – говорится в результатах исследования.

Отметим, что 26% опрошенных опасаются подобных изменений. Они аргументируют это возможностью злоупотреблений детским трудом.

Вместе с тем, большинство работодателей предпочитает не принимать на работу несовершеннолетних – 83%.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 136, комментариев: 0
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