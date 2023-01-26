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Еще один человек скончался в Югре от ковида

В 18 муниципалитетах Югры выявили 134 заболевших коронавирусом за сутки

Еще один человек скончался в Югре от ковида
Фото: unsplash.com

134 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 18 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 58 – в Сургуте, 16 – в Урае, 8 – в Ханты-Мансийске. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до восьми новых заболевших.

«На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомно», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 255 130. Выздоровели за весь период 251 560 югорчан. Скончалось 2 606 пациентов.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 96, комментариев: 0
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