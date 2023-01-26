800 новых рабочих мест появится в Нягани благодаря ОЭЗ

В Нягани появится первая в ХМАО особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Нягань». Соглашение о ее создании подписали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Площадь особой экономической зоны составит 272 гектара, при этом предусмотрена возможность расширения задействованных площадей до тысячи гектаров. Управляющей компанией определено АО «Промышленные парки Югры».

Согласно расчетам, уже на первом этапе пять якорных резидентов создадут порядка 800 рабочих мест. Объем инвестиций составит около 25 млрд рублей.