Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Сургутском районе

В Сургутском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла сегодня около 12:50 на 53 км автодороги «Сургут-Лянтор». По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады Приоры» не учел дорожные условия и скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Урал» под управлением 33-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.