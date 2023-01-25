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Водитель «Лады» погиб при столкновении с «Уралом» в Сургутском районе

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Сургутском районе

Водитель «Лады» погиб при столкновении с «Уралом» в Сургутском районе
Фото: ОМВД по Сургутскому району

В Сургутском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла сегодня около 12:50 на 53 км автодороги «Сургут-Лянтор». По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады Приоры» не учел дорожные условия и скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Урал» под управлением 33-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 143, комментариев: 0
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