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Свыше 45 км дорог отремонтировали в Югре в 2022 году

Пять мостов отремонтировали в ХМАО в 2022 году

Свыше 45 км дорог отремонтировали в Югре в 2022 году
Фото: pixabay

В Югре в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали более 45 километров региональных и межмуниципальных автомобильных дорог. В том числе - пять мостовых переходов общей протяженностью 402,47 метра, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самым значимым объектом стал мостовой переход через реку Обь, строительство которого началось в районе Сургута. В Сургуте в прошлом году обновили участок Югорского тракта — улицы с большой интенсивностью движения, ведущей к аэропорту, стадиону, дворцу культуры, ледовому дворцу. А в Нижневартовске построили второй участок улицы Нововартовской, который соединил историческую часть города с новыми микрорайонами.

«В течение года на объектах также был выполнен комплекс работ, направленный на обеспечение комфортного и безопасного движения. Специалисты не только обновили дорожное покрытие, но и укрепили обочины, установили 4,8 тысячи метров барьерного ограждения, 198 дорожных знаков, 165 дорожных сигнальных столбиков. На аварийно-опасных участках дорог и подъездах к населенным пунктам было построено более шести километров линий электроосвещения», - добавили в пресс-службе.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 145, комментариев: 0
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