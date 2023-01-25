Девять югорских команд прошли отборочный тур олимпиады Ugra CTF School 2023

В ХМАО завершился отборочный тур олимпиады Ugra CTF School 2023. К кибертурниру в этом году присоединились более 1 200 участников из 44 регионов России, а также других стран. Всего - 592 команды старшеклассников и студентов, сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«На протяжении 36 часов они решали задания различной сложности по информационной безопасности – выстраивали защиту своих компьютерных систем и взламывали противников», - говорится в сообщении.

Лучшими признали 50 команд, 9 из них – из Югры. Это 192 человека, которые примут участие в финале олимпиады.

Финал состоится 11 марта в формате индивидуального зачета. Победителей ждут ценные призы и дополнительные баллы к ЕГЭ.