16+
Логотип Сиапресс
USD  68,7529   EUR  74,6948  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте сразу два предприятия расширяют мощности по ремонту спецтехники

Губернатор Югры посетила производства по ремонту спецтехники в Сургуте

​В Сургуте сразу два предприятия расширяют мощности по ремонту спецтехники
Фото t.me/filatov_surgut

Сразу два сургутских предприятия, занимающиеся ремонтом спецтехники, планируют расширение в ближайшей перспективе. Это стало известно после рабочей поездки Натальи Комаровой в экономическую столицу Югры. Губернатору показали, как происходит обслуживание сложных машин и разработка новых моделей, которые могут позитивно повлиять на процесс импортозамещения в Сургуте и регионе, рассказывает «Югра-ТВ».

На предприятии «Техсервис-Инжиниринг» ежегодно ремонтируют и производят около ста машин, на складах хранится около 50 тысяч наименований запчастей, и в планах – расширение. Помощь в этом оказывает Фонд развития Югры, который предоставляет бизнесу льготные кредиты на развитие по ставке от 1 до 3 процентов. «У нас есть такое [единое] окно удобное, туда заходишь, и весь набор возможностей можно оценить, исходя из вашей финансово-экономической модели. Больше того, специалисты могут взять на сопровождение», – сказала по этому поводу Наталья Комарова.

Компания «НОВОТЕХ» ежегодно обслуживает около тысячи машин, по словам ее директора Александра Пономарева – до такого состояния, в котором эта техника выехала из завода-изготовителя. Есть планы по строительству нового цеха, но для этого требуется земля. Наталья Комарова указала представителям компании, что лучше попробовать найти участок по соседству, чтобы подобные производства располагались компактно и не превращали в промзону весь Сургут.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:07, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 917
  2. ​Всем пример 732
  3. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 708
  4. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 648
  5. ​Новую амбулаторию в тюменском селе оборудовали современным оборудованием 595
  6. ​Тюменские аграрии готовят минеральные удобрения к новому сезону 580
  7. ​Тюменские специалисты тестируют на ВИЧ-инфекцию людей из группы риска 555
  8. ​Названы самые популярные у жителей Тюменской области цифровые услуги 545
  9. ​На поддержку промышленности Тюменской области направят 590 миллионов рублей 541
  10. ​Финансирование общественных инициатив в Тюменской области увеличена до 85 млн рублей 539
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7656
  2. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2758
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2652
  4. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2466
  5. ​Прощание с Мимино 2371
  6. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2174
  7. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1967
  8. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 1940
  9. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 1933
  10. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 1924
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7656
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5061
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4308
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4281
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4166
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4131
  7. ​«Государственный человек» 4058
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3989
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3584
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3513

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика