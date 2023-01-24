Губернатор Югры посетила производства по ремонту спецтехники в Сургуте

Сразу два сургутских предприятия, занимающиеся ремонтом спецтехники, планируют расширение в ближайшей перспективе. Это стало известно после рабочей поездки Натальи Комаровой в экономическую столицу Югры. Губернатору показали, как происходит обслуживание сложных машин и разработка новых моделей, которые могут позитивно повлиять на процесс импортозамещения в Сургуте и регионе, рассказывает «Югра-ТВ».

На предприятии «Техсервис-Инжиниринг» ежегодно ремонтируют и производят около ста машин, на складах хранится около 50 тысяч наименований запчастей, и в планах – расширение. Помощь в этом оказывает Фонд развития Югры, который предоставляет бизнесу льготные кредиты на развитие по ставке от 1 до 3 процентов. «У нас есть такое [единое] окно удобное, туда заходишь, и весь набор возможностей можно оценить, исходя из вашей финансово-экономической модели. Больше того, специалисты могут взять на сопровождение», – сказала по этому поводу Наталья Комарова.

Компания «НОВОТЕХ» ежегодно обслуживает около тысячи машин, по словам ее директора Александра Пономарева – до такого состояния, в котором эта техника выехала из завода-изготовителя. Есть планы по строительству нового цеха, но для этого требуется земля. Наталья Комарова указала представителям компании, что лучше попробовать найти участок по соседству, чтобы подобные производства располагались компактно и не превращали в промзону весь Сургут.