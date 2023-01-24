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Выпускников Лангепаса обучат сестринскому делу

Выпускники Лангепаса смогут обучиться ​сестринскому делу

Выпускников Лангепаса обучат сестринскому делу
Фото: pixabay

Ученики старших классов Лангепаса смогут получить специальность «Сестринское дело» в городском политехническом колледже. Для выпускников девятых классов учеба продлится 2 года 10 месяцев, одиннадцатых классов — 1 год 10 месяцев, сообщает Депздрав Югры.

Главврач городской больницы Александр Нохрин представил проект губернатору округа Наталье Комаровой во время ее недавнего визита в Лангепас, пишет Ugra-news. «Работа по привлечению кадров идет в самом востребованном направлении – обучении медицинского персонала в регионе. Идея очень хорошая, нужно подумать, как распространить ее в Югре, превратить этот процесс в систему», — отметила Наталья Комарова.

Ожидается, что все подготовительные работы по учебной программе будут выполнены уже к сентябрю. Также будет продумана возможность проведения практической части на базе больничного комплекса в учебном симуляционном классе больницы.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 36, комментариев: 0
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