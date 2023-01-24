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Utair открыла 15 новых маршрутов из Югры

Авиакомпания Utair увеличила маршрутную сеть в Югре на 20%

Utair открыла 15 новых маршрутов из Югры
Фото: vk.com/utair

С начала 2023 года авиакомпания Utairоткрыла 15 новых рейсов и нарастила частоту по имеющимся маршрутам на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты, но не менее активно мы наращиваем полеты за рубеж: Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Так, новые маршруты в зимней программе 2023 года:

По России

Из Ханты-Мансийска — в Челябинск;

Из Когалыма — в Пермь;

Из Нижневартовска — в Екатеринбург;

Из Нягани — в Екатеринбург;

Из Сургута — в Горно-Алтайск, Новокузнецк, Челябинск.

За рубеж

Из Сургута — в Алматы, Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент, Фергану и Худжанд.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 56, комментариев: 0
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