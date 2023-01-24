Авиакомпания Utair увеличила маршрутную сеть в Югре на 20%

С начала 2023 года авиакомпания Utairоткрыла 15 новых рейсов и нарастила частоту по имеющимся маршрутам на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты, но не менее активно мы наращиваем полеты за рубеж: Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Так, новые маршруты в зимней программе 2023 года:

По России

Из Ханты-Мансийска — в Челябинск;

Из Когалыма — в Пермь;

Из Нижневартовска — в Екатеринбург;

Из Нягани — в Екатеринбург;

Из Сургута — в Горно-Алтайск, Новокузнецк, Челябинск.

За рубеж

Из Сургута — в Алматы, Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент, Фергану и Худжанд.