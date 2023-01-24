Губернатор Югры проинспектировала готовящуюся к открытию «Школу 21» в Сургуте

В «Школу 21» в Сургуте, где можно будет бесплатно учиться программированию, на данный момент уже поступило более 1,4 тысячи заявок, хотя до конца их приема еще почти месяц. Желание поступить в югорский филиал этого проекта от «Сбера» выразили жители Югры, Московской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Киргизии. Об этом рассказали руководители школы во время визита Натальи Комаровой в Сургут, где она посетила строящийся кампус – четвертый в стране и первый на территории УрФО. Глава Югры приветствовала тот факт, что учиться в «Школе 21» в Югре хотят жители других регионов, так как этот проект «без границ».

Всем желающим предстоит пройти отборочный интенсив, который начнется 27 февраля и продлится около месяца. В год обучение в сургутской школе программирования смогут пройти более 300 человек. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, в настоящий момент завершается пусконаладочные работы в кампусе – там работы завершены на 90 процентов.

«Школа 21» будет приносить пользу региону не только благодаря собственным выпускникам, но и в качестве площадки по повышению квалификации действующих IT-специалистов у местного бизнеса и власти. «Мы сможем использовать это пространство и для проведения семи- и четырнадцатидневных интенсивов по глубокому анализу данных. Это коррелируется с задачами, обозначенными в ежегодном обращении губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. Здесь мы объединим команды, будем развивать “мягкие навыки”, включая навыки командообразования», – рассказал Наталье Комаровой директор «Школы 21» в Сургуте Дмитрий Балаушко.