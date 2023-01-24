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В Ханты-Мансийске откроется выставка «Живопись молодых»

Выставка «Живопись молодых» откроется в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске откроется выставка «Живопись молодых»
Фото: Культура РФ

В Ханты-Мансийске в доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева 27 января откроется выставка «Живопись молодых». Она будет работать до 24 февраля, сообщается на сайте Культура.рф.

«Впервые для юных посетителей музея будут показаны лучшие академические и дипломные работы студентов художественного отделения специализации «Живопись» Центра искусств для одаренных детей Севера. Работы, представленные на выставке, созданы молодыми людьми под руководством наставников», - говорится в сообщении.

Во время работы выставки для посетителей музея будут проводиться творческие встречи с художниками, экскурсии и художественные мастер-классы в живописных техниках исполнения.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 103, комментариев: 0
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