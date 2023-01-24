Самыми популярными именами в Югре в 2022 году стали Мухаммад и София

В 2022 году в Югре самыми популярными мужскими именами для детей стали Мухаммад (316), Михаил (282), Артём (280), Александр (252) и Максим (226). А женскими – София (283), Ева (237), Анна (231), Мария (231) и Виктория (212). Об этом рассказали ugra-news.ru со ссылкой на управление записи гражданского состояния Аппарата Губернатора Югры.

Кроме того, югорчане называли своих детей необычными именами: Ангел, Добрыня, Эльбрус, Соломон, Аристарх, Ада, Аурелия, Аграфена, Аэлита и Богиниссо.

Напоминаем, ранее в ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных.