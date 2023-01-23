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В Югре житель Курганской области хотел добраться домой и решил угнать катер

В ХМАО задержали мужчину, который угнал катер, чтобы уплыть домой в Курганскую область

В Югре житель Курганской области хотел добраться домой и решил угнать катер
Фото: unsplash.com

32-летнего жителя Курганской области осудят за попытку угона речного судна в селе Перегребное в Югре. Мужчина пытался запустить катер, чтобы добраться домой, но был замечен владельцем судна. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Подозреваемый, находясь на правом берегу реки Обь в селе Перегребное, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, увидел маломерное судно «Катер-буксирный» и с целью его угона отвязал катер от баржи, сломал навесной замок двери и проник в помещение рулевой. После этого, проник в моторный отсек и попытался запустить двигатель судна, чтобы проследовать к месту жительства в Курганской области», – рассказали в ведомстве.

В отношении горе-угонщика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1. ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».


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Сегодня в 13:55, просмотров: 52, комментариев: 0
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