​Акция «Счастливый билет» проходит в ХМАО накануне Дня студента

В ХМАО в преддверии Дня студента проходит традиционная акция «Счастливый билет». Ее проводит региональный департамент образования и науки. Принять участие в акции могут все студенты. Для этого необходимо заполнить свой «Счастливый билет» и озвучить желание, связанное со студенческой жизнью. В их числе - лекции, семинары, олимпиады, научные конференции, творческие и спортивные активности.

«Желания могут быть связаны с покупкой развивающих материалов, книг, цифровой техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов. Это может быть практика в какой-либо компании, встреча с интересной личностью, участие в творческом или научном конкурсе. А вот желания, связанные с приобретением недвижимости, транспорта, животных, не принимаются», — рассказали в департаменте.

В День студента, 25 января, губернатор ХМАО Наталья Комарова выберет победителей. В прошлом году победителями акции стали: студенка Нижневартовского нефтяного техникума Юлия Занина, Екатерина Романова из Няганского технологического колледжа и Тазагюль Сардарова из Югорского государственного университета. Первая мечтала съездить на Байкал, вторая - в Санкт-Петербург, а третья загадала встречу с Вагитом Алекперовым.