Чаще всего югорчане выбрасывают новогодние елки, а не сдают на переработку

Живые елки 38% югорчан в этом году попадут в мусор. И лишь 18% опрошенных жителей округа отправят новогоднюю красавицу на переработку, говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

«15% респондентов распилят дерево на дрова, 4% — на деревянные изделия и сувениры. Сдать новогоднюю ель в зоопарк планирует 1 из 100 жителей Югры. В целом по стране три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас», – отметили в организации.

Напоминаем, ранее экоактивисты Сургута организовали сбор отслуживших новогодних елок. Деревья переработают в питательный субстрат для почвы.