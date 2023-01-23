В Нефтеюганском районе 52-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Накануне, 22 января, на трассе в Нефтеюганском районе при столкновении автомобилей пострадали три человека. Виновником аварии стал 52-летний водитель иномарки, который не справился с управлением.

«В 13:00 на 800 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 52-летний водитель, управляя автомобилем «DAIHATSU», по предварительным данным, не справился с управлением своего авто и допустил столкновение со встречным транспортным средством «ВАЗ», под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 25-летний пассажир Лады получили травмы», – в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за прошедшие выходные в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.