​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский посетит Филиппинско–Вьетнамскую епархию

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетит Филиппины и Вьетнам, чтобы нанести визит местной епархии.

«В рамках архипастырского визита в республику Филиппины запланированы посещения приходов в разных провинциях республики. Митрополит Павел посетит ряд православных общин острова Минданао, где совершит богослужения и проведет епархиальное собрание духовенства и мирян Филиппинско – Вьетнамской епархии. Также состоится ряд хиротоний клириков Филиппинско – Вьетнамской епархии. В ходе архипастырской поездки, митрополит Павел посетит о. Тубабао (Филиппины) где освящен закладной камень на месте строительства храма свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан – Францисского», – указано на сайте епархии.

Отмечается, что в ходе своей поездки митрополит Павел проведет рабочие встречи с представителями государственной власти городов республики Филиппины, Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации в республике Филиппины и сотрудниками дипломатического корпуса Российской Федерации, представителями духовенства Римо – Католической Церкви. Во Вьетнаме представитель православного духовенства встретится с послом Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и соотечественниками.