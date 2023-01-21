В ХМАО стали чаще фиксироваться случаи харассмента на работе по сравнению с периодом разгара пандемии

Жители ХМАО стали чаще жаловаться на харассмент на рабочем месте, передает портал SuperJob. Количество тех, кто сталкивался с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 8%, со стороны коллег — 9%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 9%, со стороны сослуживцев — 13%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 5% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше.