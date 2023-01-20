На сотрудника автомойки в Пыть-Яхе завели дело за загрязнение почвы нефтепродуктами

В Пыть-Яхе 53-летний сотрудник городской автомойки стал фигурантом уголовного дела об отравлении земли вредными продуктами. По данным полиции, он в течение нескольких лет обмывал пустые тары из-под нефтепродуктов, сливая загрязненную воду с остатками углеводородного сырья на почву, расположенную вблизи автомойки.

«Специалистами исследован участок земли площадью 67 м2, прилегающий к станции обслуживания, установлено наличие в почве нефтепродуктов, сопровождаемых характерным запахом. Согласно заключению экспертизы, содержание вредных веществ в почве превышено почти в 30 раз. Экологический ущерб оценен в 511 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ОМВД по Пыть-Яху.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Работнику заправки грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет.