Долги на 95 миллионов рублей накопил коммунальный МУП из ХМАО

Одно из муниципальных предприятий Югорска накопило задолженность по платежам на 95 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

Уточняется, что деятельность МУПа связана с предоставлением коммунальных услуг. У предприятия образовались долги по различным платежам, в том числе за газ, тепло и электроэнергию, а также штрафы ГИБДД.

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящихся в банках или иных кредитных организациях, а также запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств», - отметили в пресс-службе УФССП.

После введенных ограничений МУП полностью погасил долги.