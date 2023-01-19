Житель Нягани лишился мизинца из-за желания покормить бродячую собаку

В Няганской окружной больнице спасли от ампутации кисти мужчину, который решил покормить бездомную собаку, но пес принялся кусать за палец местного жителя, а позже пытался искусать лицо. Медики были вынуждены ампутировать мизинец мужчине. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«У пациента начался некроз культи и распространение флегмоны на кисть. То есть, пошла инфекция на кисть. Мы спасали уже всю кисть. К сожалению, фаланги пальца спасти не удалось. Все ткани мягкие и твердые кости были некротизированы, в связи с этим были удалены», – рассказал врач-хирург Няганской окружной больницы Юрий Марков.

В ведомстве отметили, что за прошлый год в травмпункт окружной больницы обратились 272 пациента с укусами, из них 109 человек стали жертвами диких собак, 14 горожан покусали беспризорные кошки и еще трое обратились после укуса лисой, белкой и крысой. По признанию пациентов, большинство случаев спровоцированы самими укушенными.