148 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки медики выявили 148 новых случаев инфекции. Больше всего в Сургуте - сразу 82. В других муниципалитетах зарегистрировали от 1 до 9 новых заболевших.

«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

За весь период пандемии в ХМАО зарегистрирован 254 461 случай ковида. Выздоровели 251 249 югорчан, из них 71 - за последние сутки. Умерли за весь период 2 603 пациента.