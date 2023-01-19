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Четыре дороги Югры закроют для грузовиков из-за потепления

В Югре временно ограничат движение большегрузов на четырех дорогах

Четыре дороги Югры закроют для грузовиков из-за потепления
Фото: unsplash.com

Из-за резкого потепления на зимних автодорогах Октябрьского района ограничат движение для большегрузов весом более 10 тонн. Закрытие территории начнется с 20 января 20:00 и завершится 23 числа в 08:00. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме. Действуют посты регулирования с привлечением охранной организации. Возможно изменение сроков в зависимости от температуры воздуха», – говорится в сообщении.

Ограничение коснется четырех автозимников:

  • «п. Сергино - пгт. Андра»,
  • «пгт. Приобье - с. Перегребное» (в том числе подъезд к п. Перегребное),
  • «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»
  • «п. Урманный – с. Каменное».

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Сегодня в 12:04, просмотров: 80, комментариев: 0
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