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​Югорские лыжники получили медали в первый день первенства УФО

Лыжники из ХМАО завоевали медали в первый день первенства УФО

​Югорские лыжники получили медали в первый день первенства УФО
Фото: департамент спорта ХМАО

Лыжники из ХМАО одержали победу в первый день первенства Уральского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Соревнования стартовали накануне, 18 января, в Тюмени, сообщает пресс-служба окружного департамента спорта.

«Первые гонки лыжников прошли свободным стилем. Среди девушек победу одержала Ксения Бушмелева (Ханты-Мансийск), на втором месте Ульяна Лебедева (Советский район). У юношей серебряную награду завоевал Максим Харин (Ханты-Мансийск)», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сургутянка Маргарита Трубицина одержала победу среди юниорок в личных соревнованиях на первенстве УрФО по фехтованию. Соревнования проходили в Челябинске.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 100, комментариев: 0
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