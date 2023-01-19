134 угона автомобилей произошло в Югре в 2022 году

В Югре по итогам 2022 года полицейские зарегистрировали 134 угона автомобилей. Чаще всего машины угоняли в крупных городах - Сургуте и Нижневартовске. Реже всего - в Радужном и Белоярском районе, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Отмечается, что зачастую угоняют автомобили семейства «ВАЗ». Связано это с наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия. Как правило, исчезновения машин происходят с улиц и дворовых территорий в ночное время. В 91 случае угоны совершили люди после употребления спиртного.

«Наибольшее количество преступлений совершены при помощи ключей, к которым у злоумышленников был доступ. Владельцы оставляют свои транспортные средства открытыми, а ключи и документы на машину хранят в бардачке, за солнцезащитным козырьком и других «укромных» местах, о чем угонщики прекрасно знают», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Проблема обостряется в зимний период, когда водители, прогревая автомобили, оставляют ключи в замке зажигания, а сами находятся в квартирах либо забегают на автозаправочную станцию, в магазин за продуктами или за ребенком в детский сад.

В случае угона машины рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию: чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность найти машину по «горячим следам».