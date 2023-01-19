16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8728   EUR  74,5882  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО в минувшем году угнали 134 автомобиля

134 угона автомобилей произошло в Югре в 2022 году

В ХМАО в минувшем году угнали 134 автомобиля
Фото: pixabay

В Югре по итогам 2022 года полицейские зарегистрировали 134 угона автомобилей. Чаще всего машины угоняли в крупных городах - Сургуте и Нижневартовске. Реже всего - в Радужном и Белоярском районе, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Отмечается, что зачастую угоняют автомобили семейства «ВАЗ». Связано это с наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия. Как правило, исчезновения машин происходят с улиц и дворовых территорий в ночное время. В 91 случае угоны совершили люди после употребления спиртного.

«Наибольшее количество преступлений совершены при помощи ключей, к которым у злоумышленников был доступ. Владельцы оставляют свои транспортные средства открытыми, а ключи и документы на машину хранят в бардачке, за солнцезащитным козырьком и других «укромных» местах, о чем угонщики прекрасно знают», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Проблема обостряется в зимний период, когда водители, прогревая автомобили, оставляют ключи в замке зажигания, а сами находятся в квартирах либо забегают на автозаправочную станцию, в магазин за продуктами или за ребенком в детский сад.

В случае угона машины рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию: чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность найти машину по «горячим следам».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:38, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4091
  2. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 1137
  3. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 972
  4. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 952
  5. Сургутская банда продала квартиру алкоголика 883
  6. ​У воспитанника детсада в Нижневартовске диагностировали туберкулез 759
  7. В Нефтеюганске перекроют дороги из-за Крестного хода 754
  8. Орхидея художницы из Сургута попала в Книгу рекордов России 731
  9. ​ЖК «Крылов»: комфортная среда как привычный атрибут жизни 729
  10. ​Прощание с Мимино 697
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4091
  2. ​Цепляемся за норму 2433
  3. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2360
  4. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2137
  5. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 2105
  6. ​Широта оригинального взгляда 2042
  7. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 2016
  8. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1970
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 1964
  10. Медики Нефтеюганска рассказали о состоянии пострадавших при пожаре мамы и дочки 1948
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4674
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4469
  3. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 4091
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3921
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3916
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3792
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3753
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3699
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3631
  10. ​«Государственный человек» 3559

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика