Шесть участников экстремистского сообщества задержали в Югре

В Сургутском районе пресекли деятельность экстремистского сообщества. По информации следствия, шесть человек вступили в сговор с целью изменить государственное устройство страны.

«Жители Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет, негативно относящиеся к системе органов государственной власти Российской Федерации, вступили в сговор и создали на территории города Лянтор Сургутского района экстремистское сообщество. Участники вели в течение 2022 года деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. Также отметим, что у участников изъяли листовки, документы, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР.

Вместе с тем, один из организаторов написал в соцсетях комментарий с призывом к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, организация экстремистского сообщества». Троим из подозреваемым назначили домашний арест, по остальным участникам направлены ходатайства в суд о заключении под стражу.