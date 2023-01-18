Столетний юбилей российской гражданской авиации отметят в ХМАО

В Югре 9 февраля отметят 100 лет отечественной гражданской авиации. По случаю юбилея округ присоединится к общероссийским торжествам. Распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в регионе праздничных мероприятий подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В рамках празднования в феврале в Музее природы и человека Ханты-Мансийска откроется фотоэкспозиция «История гражданской авиации глазами современников». В кинотеатре «Югорский кинопрокат» — неделя тематического кино», - рассказали подробности в пресс-службе.

Приуроченные к праздничной дате мероприятия будут проходить в течение всего года. В школах состоится единый урок «История российской авиации», а также викторины и конкурсы. В аэропортах Югры откроются тематические экспозиции, различные стенды и выставки, в том числе детских рисунков, посвященные развитию авиации в России и Югре.

В рамках реализации проекта «Имя героя — школе» одному из образовательных учреждений округа торжественно присвоят имя героя-летчика.

Долгое время авиация была единственным видом транспорта круглогодичного действия в в Югре. Сегодня в регионе функционирует девять аэропортов, включая три международных.