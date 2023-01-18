Почти 500 домохозяйств Сургута имеют туалет вне жилища

В Югре 17,6 тысяч домохозяйств имеют туалет вне своего жилища – на улице. В Сургуте их число составило 494. Об этом siapress.ru рассказали в Росстате на основе Всероссийский переписи населения, которая проводилась в 2021 году.

«О наличии туалета вне жилого помещения сообщили 6,7 миллионов российских домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах. Это практически в два раза меньше, чем по итогам переписи 2010 года. Представлены данные о домохозяйствах, которые могут состоять из одной семьи, нескольких семей (бабушки, дедушки, родители и внуки), а также из людей не связанных брачными или родственными отношениями, но ведущих общее хозяйство», – добавили в ведомстве.

Отметим, что в Сургуте 50 домохозяйств и вовсе отметили, что у них нет туалета.