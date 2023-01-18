ДТП с тремя погибшими произошло в Ханты-МАнсийском районе - прокуратура начала проверку

Три человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском районе. Авария произошла сегодня около 06:05 на 120 км дороги «Югра». Здесь столкнулись автомобили «ГАЗ» и Hino, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«По предварительным данным, водитель «ГАЗ» допустил выезд на полосу встречного движения. В результате столкновения 3 человека погибли и 1 - доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту ДТП. «Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, своевременности реагирования экстренных служб, определена степень ответственности виновных лиц», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.