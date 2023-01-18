Спасатели Югры вытащили из сугроба чистильщика снега

В Белоярском спасатели вытащили мужчину, который застрял в сугробе. Оказалось, что он чистил снег и упал с крыши. Самостоятельно выбрать из сугроба у него не удалось.

«Группа спасателей выезжала в 3 мкр г. Белоярский по сообщению: во время чистки снега с крыши, мужчина упал в сугроб, самостоятельно выбраться не может. Прибыв к месту вызова, спасатели с помощью веревки достали пострадавшего из сугроба, мужчина в медицинской помощи не нуждался», – рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Напоминаем, ранее в Югре предупредил хозяйку о пожаре у соседей и помог спасти другого питомца.