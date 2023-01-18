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​25 человек погибли по вине пьяных водителей за минувший год в ХМАО

800 уголовных дел завели на пьяных водителей за прошлый год в Югре

​25 человек погибли по вине пьяных водителей за минувший год в ХМАО
Фото: pixabay

В 2022 году в ДТП по вине пьяных водителей погибли 25 человек и 199 получили травмы. Всего произошло 141 авария с участием нетрезвых автомобилистов, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

«Только за прошедший год в Югре возбуждено более 800 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Сотрудниками Госавтоинспекции округа в 2022 году пресечено более 7 тысяч фактов управления транспортным средством с признаками опьянения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый седьмой водитель, севший за руль в состоянии опьянения,сделал это не в первый раз.

В Госавтоинспекции призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не допускать вождения в состоянии опьянения. Жаловаться на нетрезвых водителей можно по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в телеграм-канале в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра» @Ugra_gibdd_bot.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 102, комментариев: 0
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