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В Югре растет заболеваемость коронавирусом

Сургут лидирует в округе по заболеваемости ковидом

В Югре растет заболеваемость коронавирусом
Фото: unsplash.com

В ХМАО на второй неделе 2023 года зарегистрировали 342 случая заболевания коронавирусом. В лидерах по заболеваемости ковидом в округе – Сургут, Ханты-Мансийск и Урай. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«По местам инфицирования остается самой высокой доля заражений в местах массового пребывания людей, на 2 неделе она составила 73,7%, доля заражений в семье – 21,1%, в организациях по месту работы – 3,5 %, в медицинской организации – 1,5%, завозные – 0,3%», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что по недавней статистике, 2 из 3 югорчан не боятся «Кракена».


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Сегодня в 15:01, просмотров: 141, комментариев: 0
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