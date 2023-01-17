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Больше трети югорчан считают дискриминацией разницу выхода на пенсию у мужчин и женщин

Жители ХМАО поделились своими взглядами на более поздний выход мужчин на пенсию

Больше трети югорчан считают дискриминацией разницу выхода на пенсию у мужчин и женщин
Фото: pixabay.com

36% югорчан считают несправедливым, что мужчины выходят на пенсию на пять лет позже женщин. 53% респондентов подобный факт дискриминацией не считают. Об этом сообщает портал Superjob.

«Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией пятилетнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 45% против 22% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (49%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем!» –прокомментировали представители сервиса.

Женщины при этом не считают подобный факт ущемлением, отметив, что они больше ресурсов тратят на семью.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 52, комментариев: 0
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