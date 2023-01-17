Чемпионка России по спортивной гимнастике из Югры впала в кому из-за мухоморов

Гимнастка из ХМАО впала в кому после поедания мухоморов для «похудения». Грибы она получила от своего молодого человека, сообщают в Телеграм-канале «Ural Mash».

Оказалось, что в декабре пара разъехалась по разным городам. А когда они встретились, то преподнесли друг другу гостинцы. Спортсменка привезла от матери шпроты, а молодой человек – продукцию неизвестного происхождения. В итоге девушка впала в кому и оказалась в реанимации. Сейчас грибы отправили на экспертизу.

Напоминаем, что мухомор содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему, и его употребление может привести к летальному исходу.