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Спортсменка из ХМАО чуть не отправилась на тот свет из-за мухоморов

Чемпионка России по спортивной гимнастике из Югры впала в кому из-за мухоморов

Спортсменка из ХМАО чуть не отправилась на тот свет из-за мухоморов
Фото: unsplash.com

Гимнастка из ХМАО впала в кому после поедания мухоморов для «похудения». Грибы она получила от своего молодого человека, сообщают в Телеграм-канале «Ural Mash».

Оказалось, что в декабре пара разъехалась по разным городам. А когда они встретились, то преподнесли друг другу гостинцы. Спортсменка привезла от матери шпроты, а молодой человек – продукцию неизвестного происхождения. В итоге девушка впала в кому и оказалась в реанимации. Сейчас грибы отправили на экспертизу.

Напоминаем, что мухомор содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему, и его употребление может привести к летальному исходу.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 73, комментариев: 0
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