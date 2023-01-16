16+
Логотип Сиапресс
USD  67,5744   EUR  73,1131  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорчане собрали с конца прошлого года почти 38 тонн вторсырья

Жители ХМАО сдали на переработку около двух тонн пластика

​Югорчане собрали с конца прошлого года почти 38 тонн вторсырья
Фото: "Югра-Экология" / vk.com

В ХМАО с конца 2022 года работают экоцентры «Югра Собирает». За это время их посетили почти четыре тысячи жителей округа. Им удалось собрать почти 37,5 тонн вторсырья. Самым популярным видом отходов стала макулатура – более 24 тонн. Также югорчане сдали около двух тонн пластика. На переработку поступают и другие виды отходов: стекло, батарейки и алюминиевые банки, пишет «Сургутская трибуна».

На сегодня экоцентры «Югра Собирает» работают в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В этом году во всех из них запустили программу «ЭКО-копилка». Сдавая вторсырье в пункты приема, школьники смогут выиграть приз для своего учебного заведения.

«Благодаря регулярному посещению экоцентров у подрастающего поколения развиваются экопривычки – обращать внимание на маркировку переработки еще на полке магазина и, по возможности, отказываться от неперерабатываемой упаковки, правильно подготавливать вторсырье для сдачи, заменять одноразовые стаканы и пакеты многоразовой альтернативой», – отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:40, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лучшие фильмы «Золотого глобуса» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 730
  2. Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных 571
  3. В России может появиться единая платежка за ЖКУ 429
  4. ​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона 414
  5. Югорчанин попался на незаконной охоте на соболей 393
  6. В Сургуте загорелась емкость возле автозаправки 345
  7. В Югре на Крещение оборудуют 63 купели 331
  8. Больше всего в 2022 году сургутяне нарушали закон о тишине и покое 306
  9. В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ 292
  10. В Югре потушили 59 пожаров и спасли 4 человека за неделю 287
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2752
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2142
  3. ​Цепляемся за норму 2044
  4. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2036
  5. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2030
  6. ​Деды и дети 1946
  7. Еще одна брешь 1865
  8. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1784
  9. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1762
  10. Житель Сургута продает уникальный метеорит за 10 миллионов 1716
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4746
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4495
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4305
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3762
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3710
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3574
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3568
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3451
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3438
  10. ​«Государственный человек» 3339

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика